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Ибрагимович – о продлении контракта с «Миланом»: «Остался бы здесь до конца жизни»

22 Апреля 2021, 23:36,

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом».

«Я очень счастлив, ждал этот день. Остаюсь здесь ещё на один сезон. В «Милане» я чувствую себя как дома. Всё это благодаря работникам клуба, партнерам, тренеру и фанатам, которых нам очень не хватает. Я остался бы в «Милане» до конца жизни, если бы была такая возможность», - цитирует Ибрагимовича пресс-служба «Милана».

Напомним, что новое соглашение 39-летнего шведского нападающего с итальянским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Златан сыграл семнадцать матчей, забил пятнадцать голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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