Иммобиле – о матче с «Миланом»: «Это наш последний шанс»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле пообщался с журналистами перед матчем с «Миланом».

«Эта встреча – наш последний шанс побороться за попадание в первую четверку, мы понимаем, что нельзя ошибаться. Думаю, что сложившаяся ситуация даст нам дополнительную мотивацию. Необходимо реабилитироваться за пять пропущенных голов от «Наполи».

Как мое самочувствие? Всё гораздо лучше, мышечные проблемы позади, я просто хочу забивать голы, чтобы помочь команде», - цитирует Иммобиле Lazio Style Channel.

Матч между «Лацио» и «Миланом» состоится сегодня, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.