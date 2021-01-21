Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кьеза получил травму лодыжки в матче с «Наполи»

21 Января 2021, 00:29,

Global Look Press

В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» играет с «Наполи».

Как сообщает RAI Sport, в первом тайме травму лодыжки получил полузащитник туринского клуба Федерико Кьеза, в перерыве вместо него вышел Федерико Бернардески.

На данный момент идёт 66-я минута встречи, подопечные Андреа Пирло впереди со счётом 1:0.

Отметим, что Кьеза выступает за «Ювентус» на правах аренды, но в соглашении прописано обязательство выкупа футболиста у «Фиорентины».

В нынешнем сезоне 23-летний Федерико сыграл девятнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач. На счету Кьезы 21 игра за сборную Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Федерико Кьеза
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