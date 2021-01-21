Кьеза получил травму лодыжки в матче с «Наполи»

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21 Января 2021, 00:29,
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В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» играет с «Наполи».
Как сообщает RAI Sport, в первом тайме травму лодыжки получил полузащитник туринского клуба Федерико Кьеза, в перерыве вместо него вышел Федерико Бернардески.
На данный момент идёт 66-я минута встречи, подопечные Андреа Пирло впереди со счётом 1:0.
Отметим, что Кьеза выступает за «Ювентус» на правах аренды, но в соглашении прописано обязательство выкупа футболиста у «Фиорентины».
В нынешнем сезоне 23-летний Федерико сыграл девятнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач. На счету Кьезы 21 игра за сборную Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Федерико Кьеза