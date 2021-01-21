Роналду: «Очень рад своему четвёртому титулу в Италии»

Главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посвятил пост победе над «Наполи» (2:0) в Суперкубке Италии.

«Очень рад своему четвертому титулу в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», который все любят. Это команда, которая стремится к победам. Все молодцы», - гласит сообщение 35-летнего португальского бомбардира в «Инстаграме».

Отметим, что «старая синьора» стала обладателем суперкубка Италии в девятый раз в клубной истории.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану провел 14 поединков, отметившись 15 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и двумя результативными передачами.