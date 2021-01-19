Гаттузо: «Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец»

Накануне матча за Суперкубок Италии главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выразил восхищение коллегой из «Ювентуса» Андреа Пирло.

- Мы вместе начинали примерно с 15-16-летнего возраста, выигрывали молодежный и взрослый чемпионаты мира, всё, что только можно. Он был очень важен в моей карьере. Я ему также помогал, ведь он начинал карьеру как треквартиста и переквалифицировался в опорного полузащитника.

Пирло написал в книге, как меня разыгрывал. Я думаю, что дал ему больше подзатыльников, чем его отец. Мы большие друзья. Мы часто общались после матчей. Он меня даже немного раздражал. Но думаю, что ему сейчас есть чем заняться, - сказал Гаттузо.

«Наполи» и «Ювентус» разыграют трофей в среду.