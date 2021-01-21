Роналду: «Ювентус» выиграл важный трофей, который добавит нам уверенности»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о победе в Суперкубке Италии. «Старая синьора» встречалась с «Наполи» и выиграла со счетом 2:0.

«Мы довольны победой, это было непросто из-за плохого поля, но команда справилась. «Ювентус» имел особый настрой на этот матч после неудачи в поединке с «Интером». Мы завоевали важный трофей, который добавит нам уверенности. Что касается борьбы за скудетто, то я считаю, что у нас есть все для успеха», - цитирует португальского нападающего издание Football-Italia.

«Ювентус» стал обладателем суперкубка Италии в девятый раз в клубной истории.