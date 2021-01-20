​Гаттузо отменил тренировку перед матчем с «Ювентусом» за Суперкубок

В среду вечером в Италии пройдёт матч за Суперкубок между «Ювентусом» и «Наполи». Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо принял решение отменить тренировку перед финальной игрой. Таким образом Гаттузо решил защитить своих подопечных от холода, стресса и дополнительной усталости.

Битва за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в октябре «Ювентус» и «Наполи» не сыграли в Серии А. Неаполитанцы не явились на игру после нескольких случаев заражения коронавирусом. Сначала им засчитали поражение, но по итогам второй апелляции было решено, что матч должен быть сыгран позже.