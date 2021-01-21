Кьеллини: «Я не устал побеждать!»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пообщался с представителями СМИ после победы над «Наполи» в матче за Суперкубок Италии. «Старая синьора» отпраздновала «викторию» со счетом 2:0.

«Ювентус» выиграл трофей и смог реабилитироваться за неудачное выступление в матче с «Интером». Хочу сказать, что я не устал побеждать!

Вся команда наслаждается этим триумфом. Кто-то выигрывал этот трофей много раз, а есть те, кто завоевал его впервые», - передает слова Кьеллини издание RAI Sport.

Отметим, что туринский коллектив стал обладателем суперкубка Италии в девятый раз в клубной истории.