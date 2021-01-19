Пирло: «Можем доказать, что мы не та команда, которую вы видели на «Сан-Сиро»

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19 Января 2021, 22:37,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло намерен выиграть Суперкубок Италии и реабилитироваться за провал в матче с «Интером».
- Когда так проигрываешь, то не хочешь повторения произошедшего. Это урок для нас. Мы намерены написать новую главу, перечеркнуть воскресный матч. К счастью, мы сразу же возвращаемся на поле и можем доказать, что мы не та команда, которую вы видели на «Сан-Сиро», - заявил Пирло на пресс-конференции.
- Мне жаль игроков, особенно потому, что некоторых несправедливо критикуют. Предпочел бы, чтобы доставалось больше мне, чем им. У нас нет отправных точек, перекрестков, есть просто финал, который надо выиграть. И поэтому мы здесь, - добавил тренер.
Матч с «Наполи» состоится в среду и начнется в 23:00.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло