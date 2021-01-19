Пирло: «Можем доказать, что мы не та команда, которую вы видели на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло намерен выиграть Суперкубок Италии и реабилитироваться за провал в матче с «Интером».

- Когда так проигрываешь, то не хочешь повторения произошедшего. Это урок для нас. Мы намерены написать новую главу, перечеркнуть воскресный матч. К счастью, мы сразу же возвращаемся на поле и можем доказать, что мы не та команда, которую вы видели на «Сан-Сиро», - заявил Пирло на пресс-конференции.

- Мне жаль игроков, особенно потому, что некоторых несправедливо критикуют. Предпочел бы, чтобы доставалось больше мне, чем им. У нас нет отправных точек, перекрестков, есть просто финал, который надо выиграть. И поэтому мы здесь, - добавил тренер.

Матч с «Наполи» состоится в среду и начнется в 23:00.