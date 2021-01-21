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Гаттузо: «Матч с «Ювентусом» был похож на партию в шахматы»

21 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о поражении от туринского «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии. Встреча завершилась победой «старой синьоры» со счетом 2:0.

«Хочу поблагодарить своих подопечных. Сейчас им необходима поддержка. Поражения случаются, но команду нужно поблагодарить за старание. Может, мы могли переломить ход игры, но это было очень тяжело сделать. Этот поединок был похож на партию в шахматы», - приводит слова Гаттузо издание Sky Sport Italia.

Напомним, что победу «старой синьоре» принесли точные удары Криштиану Роналду и Альваро Мораты.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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