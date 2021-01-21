Роналду поставил суперрекорд и затащил «Ювентусу» первый трофей с Пирло-тренером – повержен «Наполи»

Суперкубок Италии традиционно разыгрывался в середине сезона – трофей оспаривали действующий чемпион «Ювентус» и обладатель последнего Кубка страны «Наполи».

«Ювентус» сейчас испытывает большие проблемы в Серии А, и это значит, что Суперкубок приобретает для него дополнительное значение. Как ни крути, это всё равно трофей, и лучше закончить сезон с ним, чем без него. Тем более, опять же, учитывая хандру «бьянконери» в чемпионате. Ну а «Наполи» не то чтобы специализируется на кубковых турнирах, но хотя бы выигрывает их с периодичностью в несколько лет, тогда как Серия А не покорялась партенопейцам с далёкого 1990 года.

В первом тайме территориальным преимуществом владел «Ювентус». Тем не менее на шестой минуте Манолас потревожил туринцев, пробив после подачи углового немного мимо ворот. А самый опасный момент первого тайма возник ближе к получасу игры – на том отрезке «Наполи» недолго владел инициативой. Спасителем «старой синьоры» от пропущенного гола стал вратарь. Демме прошёл по пограничной зоне левой части штрафной и навесил в центральном направлении, где Лосано в падении опередил головой Данило, спровоцировав сэйв от Щесны. Что касается «Ювентуса», у него острить никак не получалось.

Embed from Getty Images

В начале второго тайма туринцы исправились в этом плане, создав пару моментов. Именно что создав, а не реализовав. Маккенни навесил слева, однако Бернардески, заменивший в перерыве травмировавшего лодыжку Кьезу, действовал нерасторопно, и Оспина зафиксировал мяч в перчатках почти на линии ворот. Ещё Роналду выбежал на свидание с чужим вратарём при близком свидетеле Маноласе, но не рассчитал точность своего парашюта. Роналду там столкнулся с Оспиной – впрочем, к чьей-либо травме это не привело.

Следующий всплеск «Юве» в атаке произошёл чуть позже 60-й минуты, то есть уже в середине второго тайма. Роналду ускорился в зоне правого инсайда и прострелил – Манолас в падении перевёл на угловой, хотя могло показаться, что он срезает мяч в собственные ворота. Но этот корнер и так принёс «старой синьоре» забитый гол. Бернардески навесил слева, а Роналду без опеки принял внутри вратарской рикошет от Бакайоко и щёлкнул свой шанс будто семечку (1:0). Криштиану забил 760-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории официального футбола, обогнав в глобальной снайперской гонке чеха Йозефа Бицана.

Embed from Getty Images

У «Наполи» в атаке было совсем скучно, однако гости всё же нашли свой момент. В штрафной северян друг против друга оказались два 14-х номера – Маккенни и Мертенс. Второй поставил свою ногу вперёд к мячу, и первый, пытаясь вынести снаряд, ударил по ней. Главный судья Паоло Валери глянул видеоповтор и поставил справедливый пенальти, но южане умудрились всё испортить. Роль антигероя примерил на себя Инсинье, просто не попавший с одиннадцатиметровой отметки по воротам. Он метил в левый угол и промахнулся. А особенно досадно Инсинье должно быть потому, что Щесны двинулся в другую сторону.

Роналду мог также отличиться на последней минуте основного времени с правого полуфланга. А ведь мог «Наполи» сравнять счёт в добавленное время – впрочем, удар Лосано пришёлся в Щесны. Ну и в ответ «Ювентус» всё-таки поставил красивую точку – Мората конвертировал в гол прострел Куадрадо в контратаке на пустые ворота (2:0).

Embed from Getty Images

«Ювентус» берёт первый трофей при Андрео Пирло-тренере, возвращая себе Суперкубок, утерянный в 2019 году. Впереди у «Ювентуса» и «Наполи» в этом сезоне ещё два матча в Серии А, в том числе тот, который скандально не состоялся в положенный срок осенью из-за коронавируса в стане партенопейцев.

Кирилл Иванцов