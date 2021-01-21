Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду поставил суперрекорд и затащил «Ювентусу» первый трофей с Пирло-тренером – повержен «Наполи»

21 Января 2021, 00:59,

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Суперкубок Италии традиционно разыгрывался в середине сезона – трофей оспаривали действующий чемпион «Ювентус» и обладатель последнего Кубка страны «Наполи».

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Наполи
(1:0) Роналду Криштиану 64'    
(2:0) Мората Альваро 90'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Кьеллини Джорджо Бонуччи Леонардо Данило Луис Маккенни Уэстон Мело Артур Бентанкур Родриго   84' (Мората Альваро (   84') Кьеза Федерико   46' (Бернардески Федерико (   46') Роналду Криштиану   74' Кулушевски Деян   84' (Рабио Адриен (   84')
Запасные: Дрэгушин Раду Ремзи Аарон Раноккья Филиппо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу   85' (Льоренте Фернандо (   85') Демме Диего   85' (Политано Маттео (   85') Бакайоко Тьемуэ   67' (Элмас Эльиф (   67') Лосано Ирвинг Зелиньски Пётр   89' Инсинье Лоренцо Петанья Андреа   72' (Мертенс Дрис (   72')
Запасные: Ррахмани Амир Гулам Фаузи Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Хюсай Эльсейд Лоботка Станислав Максимович Никола
20 января. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

«Ювентус» сейчас испытывает большие проблемы в Серии А, и это значит, что Суперкубок приобретает для него дополнительное значение. Как ни крути, это всё равно трофей, и лучше закончить сезон с ним, чем без него. Тем более, опять же, учитывая хандру «бьянконери» в чемпионате. Ну а «Наполи» не то чтобы специализируется на кубковых турнирах, но хотя бы выигрывает их с периодичностью в несколько лет, тогда как Серия А не покорялась партенопейцам с далёкого 1990 года.

В первом тайме территориальным преимуществом владел «Ювентус». Тем не менее на шестой минуте Манолас потревожил туринцев, пробив после подачи углового немного мимо ворот. А самый опасный момент первого тайма возник ближе к получасу игры – на том отрезке «Наполи» недолго владел инициативой. Спасителем «старой синьоры» от пропущенного гола стал вратарь. Демме прошёл по пограничной зоне левой части штрафной и навесил в центральном направлении, где Лосано в падении опередил головой Данило, спровоцировав сэйв от Щесны. Что касается «Ювентуса», у него острить никак не получалось.

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В начале второго тайма туринцы исправились в этом плане, создав пару моментов. Именно что создав, а не реализовав. Маккенни навесил слева, однако Бернардески, заменивший в перерыве травмировавшего лодыжку Кьезу, действовал нерасторопно, и Оспина зафиксировал мяч в перчатках почти на линии ворот. Ещё Роналду выбежал на свидание с чужим вратарём при близком свидетеле Маноласе, но не рассчитал точность своего парашюта. Роналду там столкнулся с Оспиной – впрочем, к чьей-либо травме это не привело.

Следующий всплеск «Юве» в атаке произошёл чуть позже 60-й минуты, то есть уже в середине второго тайма. Роналду ускорился в зоне правого инсайда и прострелил – Манолас в падении перевёл на угловой, хотя могло показаться, что он срезает мяч в собственные ворота. Но этот корнер и так принёс «старой синьоре» забитый гол. Бернардески навесил слева, а Роналду без опеки принял внутри вратарской рикошет от Бакайоко и щёлкнул свой шанс будто семечку (1:0). Криштиану забил 760-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории официального футбола, обогнав в глобальной снайперской гонке чеха Йозефа Бицана.

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У «Наполи» в атаке было совсем скучно, однако гости всё же нашли свой момент. В штрафной северян друг против друга оказались два 14-х номера – Маккенни и Мертенс. Второй поставил свою ногу вперёд к мячу, и первый, пытаясь вынести снаряд, ударил по ней. Главный судья Паоло Валери глянул видеоповтор и поставил справедливый пенальти, но южане умудрились всё испортить. Роль антигероя примерил на себя Инсинье, просто не попавший с одиннадцатиметровой отметки по воротам. Он метил в левый угол и промахнулся. А особенно досадно Инсинье должно быть потому, что Щесны двинулся в другую сторону.

Роналду мог также отличиться на последней минуте основного времени с правого полуфланга. А ведь мог «Наполи» сравнять счёт в добавленное время – впрочем, удар Лосано пришёлся в Щесны. Ну и в ответ «Ювентус» всё-таки поставил красивую точку – Мората конвертировал в гол прострел Куадрадо в контратаке на пустые ворота (2:0).

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«Ювентус» берёт первый трофей при Андрео Пирло-тренере, возвращая себе Суперкубок, утерянный в 2019 году. Впереди у «Ювентуса» и «Наполи» в этом сезоне ещё два матча в Серии А, в том числе тот, который скандально не состоялся в положенный срок осенью из-за коронавируса в стане партенопейцев.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ювентус, Наполи, Суперкубок Италии
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Комментарии (2)
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0
Juventissimo
21 Января 2021, 01:35

Приятный трофей на фоне неразберихи в стане Юве. Скорее, нужный в психологическом плане, так как в этом компоненте туринцы давненько хромают. Есть надежда, что эта победа придаст большей уверенности Пирло на тренерском мостике. Всех бьянконери с победой. Но особый привет киномагнату. Жалеет, наверное, что и этот матч не смогли перенести из-за пандемии.

1
beorn_n
21 Января 2021, 01:27

Всех с первым трофеем. Куадрадо с возвращением, как раз его нам оч не хватало! Пора в каждой команде заводить по игроку с шустрыми стальными ногами который будет стоять позади защитника и как только тот соберется выбивать мяч со спины подставлять ногу.

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