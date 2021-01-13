«Ювентус» готов завершить сделку по Рейнольдсу

Защитник американского «Далласа» Брайан Рейнольдс в ближайшее время может переехать в Италию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Ювентус» готов завершить сделку по американскому игроку, но тот после обновления паспорта отправится сначала в аренду до конца сезона в клуб «Беневенто» (так как туринцы не могут подписать ещё одного американского футболиста), а со следующего сезона Серии А Брайан станет защищать цвета туринского «Ювентуса».

В прошедшем сезоне Высшей лиги США Рейнольдс провёл за «Даллас» 19 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Клуб не смог завоевать титул, уступив в плей-офф «Коламбус Крю».