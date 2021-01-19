Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гаттузо: «Нельзя давать «Ювентусу» почувствовать запах крови»

19 Января 2021, 21:20,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

- Нельзя давать «Ювентусу» почувствовать запах крови. Он доминировал в Серии А на протяжении девяти лет, обладает менталитетом победителя и готов ко всему. Поэтому не стоит думать, что если был неудачный матч с «Интером», то завтра нас ждет прогулка в парке. Мы уважаем «Ювентус», это большой клуб, но мы выйдем на игру со своими козырями. Это финал, который может дать невероятную дозу адреналина и вознести до небес, - заявил Гаттузо на пресс-конференции.

Матч состоится в среду, начало в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола