Гаттузо: «Нельзя давать «Ювентусу» почувствовать запах крови»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

- Нельзя давать «Ювентусу» почувствовать запах крови. Он доминировал в Серии А на протяжении девяти лет, обладает менталитетом победителя и готов ко всему. Поэтому не стоит думать, что если был неудачный матч с «Интером», то завтра нас ждет прогулка в парке. Мы уважаем «Ювентус», это большой клуб, но мы выйдем на игру со своими козырями. Это финал, который может дать невероятную дозу адреналина и вознести до небес, - заявил Гаттузо на пресс-конференции.

Матч состоится в среду, начало в 23:00 мск.