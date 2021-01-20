Артур сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Ювентуса» Артур играл вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и Криштиану Роналду, поэтому может объяснить, в чем португалец сильнее.

- Это большие лидеры, но они совсем по-разному оказывают влияние на партнеров. Лео не говорит много, но он узнаваем на поле по таланту и желанию стать главным героем, - заявил Артур Desimpedidos do Brasil.

- С другой стороны Криштиану много общается с каждым одноклубником, и его «много» в раздевалке. Очевидно, он также очень хочет владеть мячом и забивать голы. Непростой вопрос «кто лучше?», потому что это фантастические игроки, но все же сделаю выбор в пользу Криштиану, - добавил Артур.