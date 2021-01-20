Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Артур сделал выбор между Месси и Роналду

20 Января 2021, 00:21,


Полузащитник «Ювентуса» Артур играл вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и Криштиану Роналду, поэтому может объяснить, в чем португалец сильнее.

- Это большие лидеры, но они совсем по-разному оказывают влияние на партнеров. Лео не говорит много, но он узнаваем на поле по таланту и желанию стать главным героем, - заявил Артур Desimpedidos do Brasil.

- С другой стороны Криштиану много общается с каждым одноклубником, и его «много» в раздевалке. Очевидно, он также очень хочет владеть мячом и забивать голы. Непростой вопрос «кто лучше?», потому что это фантастические игроки, но все же сделаю выбор в пользу Криштиану, - добавил Артур.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Артур
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола