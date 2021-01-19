​«Ювентус» огласил заявку на игру против «Наполи» за Суперкубок Италии

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19 Января 2021, 19:20,
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«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые в среду могут сыграть против «Наполи» в битве за Суперкубок Италии. Как и ожидалось, в списке отсутствует травмированный нападающий Пауло Дибала.
В списке оказались следующие футболисты: Щесны, Буффон, Пинсольо – Кьеллини, Данило, Бонуччи, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта – Артур, Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Фаджиоли, Кулушевски, Раноккья – Роналду, Мората.
Игра за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» начнётся двадцатого января в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала