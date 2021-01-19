​«Ювентус» огласил заявку на игру против «Наполи» за Суперкубок Италии

«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые в среду могут сыграть против «Наполи» в битве за Суперкубок Италии. Как и ожидалось, в списке отсутствует травмированный нападающий Пауло Дибала.

В списке оказались следующие футболисты: Щесны, Буффон, Пинсольо – Кьеллини, Данило, Бонуччи, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта – Артур, Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Фаджиоли, Кулушевски, Раноккья – Роналду, Мората.

Игра за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» начнётся двадцатого января в одиннадцать часов вечера по московскому времени.