Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Ювентус» огласил заявку на игру против «Наполи» за Суперкубок Италии

19 Января 2021, 19:20,

Global Look Press

«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые в среду могут сыграть против «Наполи» в битве за Суперкубок Италии. Как и ожидалось, в списке отсутствует травмированный нападающий Пауло Дибала.

В списке оказались следующие футболисты: Щесны, Буффон, Пинсольо – Кьеллини, Данило, Бонуччи, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта – Артур, Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Фаджиоли, Кулушевски, Раноккья – Роналду, Мората.

Игра за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» начнётся двадцатого января в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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