Куадрадо готов сыграть в матче за Суперкубок после выздоровления от коронавируса

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20 Января 2021, 15:22,
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Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о выздоровлении Хуана Куадрадо. Пятого января колумбиец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, но теперь футболист сдал два отрицательных теста и завершил изоляцию.
Вернуться на футбольное поле Куадрадо может уже сегодня, двадцатого января, в матче за Суперкубок Италии против «Наполи». Туринский клуб сообщил, что колумбиец присоединится к лагерю команды в Реджо-Эмилии.
В текущем сезоне Хуан Куадрадо провёл за «Ювентус» восемнадцать матчей в различных соревнованиях. На счету колумбийского футболиста девять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо