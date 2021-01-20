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Куадрадо готов сыграть в матче за Суперкубок после выздоровления от коронавируса

20 Января 2021, 15:22,

Global Look Press

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о выздоровлении Хуана Куадрадо. Пятого января колумбиец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, но теперь футболист сдал два отрицательных теста и завершил изоляцию.

Вернуться на футбольное поле Куадрадо может уже сегодня, двадцатого января, в матче за Суперкубок Италии против «Наполи». Туринский клуб сообщил, что колумбиец присоединится к лагерю команды в Реджо-Эмилии.

В текущем сезоне Хуан Куадрадо провёл за «Ювентус» восемнадцать матчей в различных соревнованиях. На счету колумбийского футболиста девять результативных передач на партнёров.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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