«Бавария» забила 7 мячей «Бохуму», «Аугсбург» впервые победил

«Бавария» продолжает феерить в чемпионате Германии. Главный фаворит сезона играл против «Бохума» и деклассировал его, победив со счётом 7:0. Не обошлось без традиционного гола Роберта Левандовски. Йозуа Киммих оформил дубль.

«Аугсбург» добыл первую победу в сезоне, одолев «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (1:0). Нулями завершились матчи «Арминии» и «Хоффенхайма», а также «Майнца» и «Фрайбурга».