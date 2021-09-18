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«Бавария» забила 7 мячей «Бохуму», «Аугсбург» впервые победил

18 Сентября 2021 • 18:29 Комментировать (1)
Бавария
7:0
Бохум
окончен

«Бавария» продолжает феерить в чемпионате Германии. Главный фаворит сезона играл против «Бохума» и деклассировал его, победив со счётом 7:0. Не обошлось без традиционного гола Роберта Левандовски. Йозуа Киммих оформил дубль.

«Аугсбург» добыл первую победу в сезоне, одолев «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (1:0). Нулями завершились матчи «Арминии» и «Хоффенхайма», а также «Майнца» и «Фрайбурга».

Протокол игры  
Бавария 7:0 Бохум
(1:0) Сане Лерой 17'    
(2:0) Киммих Йозуа 27'    
(3:0) Гнабри Серж 32'    
(4:0) Лабропулос Василис 43'    
(5:0) Левандовски Роберт 61'    
(6:0) Киммих Йозуа 65'    
(7:0) Чупо-Мотинг Эрик 79'    
Нойер Мануэль Штанишич Йосип   52'   62' (Сарр Буна (   62') Зюле Никлас Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   46' (Ричардс Омар (   46') Киммих Йозуа   72' (Ньянзу Танги (   72') Горецка Леон Гнабри Серж Мюллер Томас Сане Лерой   62' (Забитцер Марсель (   62') Левандовски Роберт   68' (Чупо-Мотинг Эрик (   68')
Запасные: Юпамекано Део Ульрайх Свен Мусиала Джамал Павар Бенджамен
Риман Мануэль Стафилидис Костас   35'   57' (Бокхорн Эберт (   57') Лабропулос Василис Белла-Котчап Армель Данило Соарес Лосилья Антони Теше Роберт Пантович Милош   74' (Антви-Аджей Кристофер (   74') Реджбекай Элвис   58' (Ганвула Сильвер (   58') Хольтманн Геррит Полтер Себастьян   58' (Лёвен Эдуард (   58')
Запасные: Эссер Михаэль Машович Эрхан Патрик Остерхаге Декарли Сауло Блум Данни
18 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Арминия 0:0 Хоффенхайм
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким Лаурсен Якоб-Баррет   74' (Серра Янни (   74') Виммер Патрик   45'   59' (Ласм Бриан (   59'   68') Притль Мануэль Шёпф Алессандро Хак Робин Клос Фабиан   74' (Циборра Леннарт (   74' Андраде Андреас   83') Окугава Масая
Запасные: Кунце Фабиан Рамос Гильерме Крюгер Флориан Капино Стефанос Де Медина Натан
Бауманн Оливер Кадержабек Павел Фогт Кевин Ричардс Крис Раум Давид Гриллич Флориан Самассеку Диади Баумгартнер Кристоф   71' (Рюттер Жоржиньо (   71') Крамарич Андрей   86' Ларсен Якоб-Бруун   56' (Сков Роберт (   56') Бебу Ила   57' (Адамян Саркис (   57')
Запасные: Акпогума Кевин Пош Штефан Гайгер Деннис Гачинович Мийат Штиллер Анджело Пентке Филипп
18 сентября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры  
Майнц 0:0 Фрайбург
Центнер Робин   90' Сен-Жюст Джеремая Бель Штефан Хак Александер   45' Видмер Сильван Баррейро Леандро   78' (Стах Антон (   78') Кор Доминик Лукоки Андерсон Бутьюс Жан-Поль   88' (Штёгер Кевин (   88') Буркардт Джонатан   59' (Ингвартсен Маркус (   59') Салаи Адам   46' (Онисиво Карим (   46')
Запасные: Папела Мервиль Дамен Финн Ли Чжэ-Сон Немет Давид Брозински Даниэль
Флеккен Марк Гульде Мануэль Линхарт Филипп Шлоттербек Нико   64' Кюблер Лукас   90' (Шлоттербек Кевен (   90') Кайтель Янник Хаберер Яник   66' (Эггештайн Максимилиан (   66') Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   81' (Чон У-Ён (   81') Хёлер Лукас   66' (Петерсен Нильс (   66') Шаде Кевин   81' (Грифо Винченцо (   81')
Запасные: Демирович Эрмедин Хайнц Доминик Хёфлер Николас Уфофф Бенджамин
18 сентября. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры  
Аугсбург 1:0 Боруссия М
(1:0) Нидерлехнер Флориан 80'    
Гикевич Рафал Гумни Роберт Гоувелеув Джеффри Оксфорд Рис Фрамбергер Рафаэль   66' (Нидерлехнер Флориан (   66') Хан Андре   31' Дорш Никлас Калиджиури Даниэль   85' (Майер Арне (   85') Иаго Лопес   44' (Педерсен Мадс (   44') Зачири Анди   66' (Кордова Серхио (   66') Варгас Рубен   85' (Йенсен Фредрик (   85')
Запасные: Стробл Тобиас Винтер Фредерик Груэсо Карлос Коубек Томаш
Зоммер Янн Бейер Луис   41' Гинтер Маттиас Эльведи Нико Скалли Джозеф Нойхаус Флориан   84' (Бенеш Ласло (   84') Закария Денис   90' Нец Лука   46' (Вольф Ханнес (   46') Херрманн Патрик   81' (Эмболо Брель (   81') Штиндль Ларс Плеа Алассан
Запасные: Носс Конор Беннеттс Кинан Коне Куадио Зиппель Тобиас Крамер Кристоф Янчке Тони
18 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Сентября 2021 в 19:04
Бавария монстры , нафигачили голов за всех и за весь тур
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окончен Бавария 7:0 Бохум
окончен Арминия 0:0 Хоффенхайм
окончен Майнц 0:0 Фрайбург
окончен Аугсбург 1:0 Боруссия М
Идет 37 минута Кёльн 0:0 РБ Лейпциг
19.09  16:30 Штуттгарт ... Байер Л 3.15 3.85 2.16
19.09  18:30 Боруссия Д ... Унион Берлин 1.51 4.8 6
19.09  20:30 Вольфсбург ... Айнтрахт Фр 1.9 3.9 3.9
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