«Бавария» забила 7 мячей «Бохуму», «Аугсбург» впервые победил

«Бавария» продолжает феерить в чемпионате Германии. Главный фаворит сезона играл против «Бохума» и деклассировал его, победив со счётом 7:0. Не обошлось без традиционного гола Роберта Левандовски. Йозуа Киммих оформил дубль.
«Аугсбург» добыл первую победу в сезоне, одолев «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (1:0). Нулями завершились матчи «Арминии» и «Хоффенхайма», а также «Майнца» и «Фрайбурга».
Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой 17'
|(2:0) Киммих Йозуа 27'
|(3:0) Гнабри Серж 32'
|(4:0) Лабропулос Василис 43'
|(5:0) Левандовски Роберт 61'
|(6:0) Киммих Йозуа 65'
|(7:0) Чупо-Мотинг Эрик 79'
Нойер Мануэль • Штанишич Йосип 52' 62' ( Сарр Буна ( 62') • Зюле Никлас • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис 46' ( Ричардс Омар ( 46') • Киммих Йозуа 72' ( Ньянзу Танги ( 72') • Горецка Леон • Гнабри Серж • Мюллер Томас • Сане Лерой 62' ( Забитцер Марсель ( 62') • Левандовски Роберт 68' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 68')
Запасные: Юпамекано Део • Ульрайх Свен • Мусиала Джамал • Павар Бенджамен
Риман Мануэль • Стафилидис Костас 35' 57' ( Бокхорн Эберт ( 57') • Лабропулос Василис • Белла-Котчап Армель • Данило Соарес • Лосилья Антони • Теше Роберт • Пантович Милош 74' ( Антви-Аджей Кристофер ( 74') • Реджбекай Элвис 58' ( Ганвула Сильвер ( 58') • Хольтманн Геррит • Полтер Себастьян 58' ( Лёвен Эдуард ( 58')
Запасные: Эссер Михаэль • Машович Эрхан • Патрик Остерхаге • Декарли Сауло • Блум Данни
18 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Арминия
|0:0
|Хоффенхайм
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Лаурсен Якоб-Баррет 74' ( Серра Янни ( 74') • Виммер Патрик 45' 59' ( Ласм Бриан ( 59' ) • 68'Притль Мануэль • Шёпф Алессандро • Хак Робин • Клос Фабиан 74' ( Циборра Леннарт ( 74' • Андраде Андреас 83') • Окугава Масая
Запасные: Кунце Фабиан • Рамос Гильерме • Крюгер Флориан • Капино Стефанос • Де Медина Натан
Бауманн Оливер • Кадержабек Павел • Фогт Кевин • Ричардс Крис • Раум Давид • Гриллич Флориан • Самассеку Диади • Баумгартнер Кристоф 71' ( Рюттер Жоржиньо ( 71') • Крамарич Андрей • 86'Ларсен Якоб-Бруун 56' ( Сков Роберт ( 56') • Бебу Ила 57' ( Адамян Саркис ( 57')
Запасные: Акпогума Кевин • Пош Штефан • Гайгер Деннис • Гачинович Мийат • Штиллер Анджело • Пентке Филипп
18 сентября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
Центнер Робин • 90'Сен-Жюст Джеремая • Бель Штефан • Хак Александер • 45'Видмер Сильван • Баррейро Леандро 78' ( Стах Антон ( 78') • Кор Доминик • Лукоки Андерсон • Бутьюс Жан-Поль 88' ( Штёгер Кевин ( 88') • Буркардт Джонатан 59' ( Ингвартсен Маркус ( 59') • Салаи Адам 46' ( Онисиво Карим ( 46')
Запасные: Папела Мервиль • Дамен Финн • Ли Чжэ-Сон • Немет Давид • Брозински Даниэль
Флеккен Марк • Гульде Мануэль • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • 64'Кюблер Лукас 90' ( Шлоттербек Кевен ( 90') • Кайтель Янник • Хаберер Яник 66' ( Эггештайн Максимилиан ( 66') • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 81' ( Чон У-Ён ( 81') • Хёлер Лукас 66' ( Петерсен Нильс ( 66') • Шаде Кевин 81' ( Грифо Винченцо ( 81')
Запасные: Демирович Эрмедин • Хайнц Доминик • Хёфлер Николас • Уфофф Бенджамин
18 сентября. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры
|Аугсбург
|1:0
|Боруссия М
|(1:0) Нидерлехнер Флориан 80'
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • Фрамбергер Рафаэль 66' ( Нидерлехнер Флориан ( 66') • Хан Андре • 31'Дорш Никлас • Калиджиури Даниэль 85' ( Майер Арне ( 85') • Иаго Лопес 44' ( Педерсен Мадс ( 44') • Зачири Анди 66' ( Кордова Серхио ( 66') • Варгас Рубен 85' ( Йенсен Фредрик ( 85')
Запасные: Стробл Тобиас • Винтер Фредерик • Груэсо Карлос • Коубек Томаш
Зоммер Янн • Бейер Луис • 41'Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Скалли Джозеф • Нойхаус Флориан 84' ( Бенеш Ласло ( 84') • Закария Денис • 90'Нец Лука 46' ( Вольф Ханнес ( 46') • Херрманн Патрик 81' ( Эмболо Брель ( 81') • Штиндль Ларс • Плеа Алассан
Запасные: Носс Конор • Беннеттс Кинан • Коне Куадио • Зиппель Тобиас • Крамер Кристоф • Янчке Тони
18 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).