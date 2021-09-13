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Бундеслига

В «Баварии» уверены, что Горетцка продлит контракт

13 Сентября 2021 • 14:36 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1.07 12.00 28.00
18.09 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с полузащитником Леоном Горетцкой. Он уверен, что немец в ближайшее время подпишет новое соглашение с мюнхенским клубом.

«Переговоры идут очень хорошо», - цитирует Салихамиджича Sky Germany.

Напомним, что Горетцка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Бундеслиге, в которых он не отмечался результативными действиями. Его действующий контракт истекает в июне 2022 года. 

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Леон Горетцка
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