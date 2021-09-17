​Нагельсманн: «В американском футболе у квотербека есть наушник. Нам нужно что-то подобное»

Юлиан Нагельсманн, который с текущего сезона является главным тренером «Баварии», выступает на техническую революцию в футболе.

«Американский футбол намного более технологичен, чем наш футбол. Там у квотербека есть наушник, чтобы он мог слышать своего тренера. Нам нужно что-то подобное. Футбол должен перестать прятаться за традициями и произвести революцию», - высказался Нагельсманн, чьи слова на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Зак Лоуи.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 18 сентября. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет «Бохум».