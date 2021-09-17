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​Нагельсманн: «В американском футболе у квотербека есть наушник. Нам нужно что-то подобное»

17 Сентября 2021 • 22:25 Комментировать (1)
Бавария
...
Бохум
1.07 12.50 28.00
Через 17 ч. 27 мин.

Юлиан Нагельсманн, который с текущего сезона является главным тренером «Баварии», выступает на техническую революцию в футболе.

«Американский футбол намного более технологичен, чем наш футбол. Там у квотербека есть наушник, чтобы он мог слышать своего тренера. Нам нужно что-то подобное. Футбол должен перестать прятаться за традициями и произвести революцию», - высказался Нагельсманн, чьи слова на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Зак Лоуи.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 18 сентября. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет «Бохум».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
17 Сентября 2021 в 22:52
Правда? Прям так ДОЛЖЕН произвести революцию? А может оставим в этом дерьмовом мире, полным надуманных реформ и революций хоть что-то в том, виде в каком оно задумывалось? В том виде, который большинству по вкусу.
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Идет 70 минута Герта 1:1 Гройтер Фюрт 1.67 4.2 4.9
18.09  16:30 Бавария ... Бохум 1.11 11 21
18.09  16:30 Арминия ... Хоффенхайм 3.2 3.65 2.21
18.09  16:30 Майнц ... Фрайбург 2.31 3.65 3
18.09  16:30 Аугсбург ... Боруссия М 4.5 4 1.75
18.09  19:30 Кёльн ... РБ Лейпциг 5.2 4.3 1.61
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