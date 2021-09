«Бавария» презентовала форму, стилизованную под Октоберфест

Мюнхенская «Бавария» проведёт ближайший матч с «Бохумом» в особенной форме.

В честь грядущего Октоберфеста компания Adidas разработала специально для «рекордмайстера» новый дизайн формы. Пресс-служба чемпионов Германии показала у себя в профиле в «Твиттер», как она будет выглядеть.

Игроки «Баварии» проведут ближайший матч против «Бохума» 18 сентября в тёмно-зелёных футболках. Клубный логотип окружен специальной вышивкой, сделанной в духе баварских традиций.

#FCBayern and adidas present a new Oktoberfest jersey.



The shirt can now be pre-ordered for the next two days exclusively by FC Bayern members, and will then be available to everyone from Saturday.#MiaSanMia