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​Левандовски: «Возраст не показывает, сколько мне лет на самом деле»

15 Сентября 2021 • 11:36 Комментировать (1)
Бавария
...
Бохум
1.07 12.00 28.00
18.09 16:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарий по поводу своей физической формы.

«33 – это просто число, и оно не показывает, сколько мне лет на самом деле. Если год назад мне было 27, то сейчас мне 25 или 26. Моя статистика лучше, чем когда-либо прежде, и дело не только в фитнесе. После четырёх недель перерыва у меня была лучшая база для предварительной подготовки, чем когда-либо прежде. Я могу играть ещё как минимум четыре года», - цитирует Левандовски польский Sport.

В шести матчах за «Баварию» в сезоне 2021/2022 Роберт Левандовски записал на свой счёт 10 голов. Во вторник поляк отметился дублем в гостях у «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Reich83
15 Сентября 2021 в 12:29
ноги сломают и твоих четырех лет как и не было...
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