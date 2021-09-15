​Левандовски: «Возраст не показывает, сколько мне лет на самом деле»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарий по поводу своей физической формы.

«33 – это просто число, и оно не показывает, сколько мне лет на самом деле. Если год назад мне было 27, то сейчас мне 25 или 26. Моя статистика лучше, чем когда-либо прежде, и дело не только в фитнесе. После четырёх недель перерыва у меня была лучшая база для предварительной подготовки, чем когда-либо прежде. Я могу играть ещё как минимум четыре года», - цитирует Левандовски польский Sport.

В шести матчах за «Баварию» в сезоне 2021/2022 Роберт Левандовски записал на свой счёт 10 голов. Во вторник поляк отметился дублем в гостях у «Барселоны».