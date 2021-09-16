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Бундеслига

Адейеми: «Я бы хотел перейти в «Баварию»

16 Сентября 2021 • 14:23 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1.07 12.50 28.00
18.09 16:30

Нападающий австрийского «Ред Булла» Карим Адейеми заявил, что хотел бы перейти в «Баварию». Игрок был в структуре мюнхенского клуба с семи до девяти лет.

«Если бы я получил предложение от «Баварии», то я бы согласился на этот переход. Я хочу показать им, что они ошиблись, когда отпустили меня. Сейчас я другой. Это меня мотивирует», - цитирует нападающего Marca.

Напомним, что Адейеми стал игроком «Ред Булла» в 2017 году. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал две результативные передачи. Также он успел дебютировать в футболке сборной Германии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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