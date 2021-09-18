Левандовски отличился в 13-м подряд домашнем матче Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски продолжает штамповать рекорды один за другим.

Польский нападающий «ротен» помог своей команде отпраздновать крупную победу в матче против «Бохума». Мюнхенцы вдоволь порезвились по случаю начала Октоберфеста, отправив в ворота соперника по пятому туру Бундеслиги 7 безответных мячей, один из которых - авторства Левандовски.

Как информирует статистический портал Opta, это уже 13-й подряд домашний поединок Бундеслиги для «Баварии», когда Роберт Левандовски не уходит с поля без голов, что является новым рекордом.

Прежде Герд Мюллер и Юпп Хайнкес лидировали с серией в 12 результативных матчей кряду.