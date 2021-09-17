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Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии

17 Сентября 2021 • 15:59 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1.07 12.50 28.00
Через 23 ч. 10 мин.

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

По его словам, у Комана случилось лёгкое нарушение сердечного ритма и иногда возникали проблемы с дыханием. Тренер также отметил, что футболист пропустит не более двух недель и уже во вторник приступит к кардиотренировкам.

Напомним, что Коман стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Юлиан Нагельсманн
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