Нападающий «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

По его словам, у Комана случилось лёгкое нарушение сердечного ритма и иногда возникали проблемы с дыханием. Тренер также отметил, что футболист пропустит не более двух недель и уже во вторник приступит к кардиотренировкам.

Напомним, что Коман стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.