Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 396 Комментарии
Бундеслига

Горецка продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

16 Сентября 2021 • 09:22 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1.07 12.00 28.00
18.09 16:30

Центральный полузащитник «Баварии» Леон Горецка намерен остаться в составе мюнхенцев еще как минимум на пять лет.

Ведущий футболист центра поля «ротен» всем доволен в своём нынешнем клубе. И как информирует инсайдера Николо Скира, игрок находится на заключительном этапе обсуждения деталей нового контракта. Вскоре стороны должны официально скрепить отношения путём подписания обновлённого трудового соглашения.

 

 
 Напомним, что Леон Горецка перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. За это время 26-летний хавбек провёл за клуб 118 поединков и забил 25 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горетцка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
09:22 · Германия. Бундеслига
Горецка продлит контракт с «Баварией» до 2026 года
15 Сентября
16:48 · Германия. Бундеслига
Перишич может вернуться в «Баварию»
11:36 · Германия. Бундеслига
​Левандовски: «Возраст не показывает, сколько мне лет на самом деле» 1
14 Сентября
21:50 · Германия. Бундеслига
​Швайнштайгер рассказал, на каком гостевом стадионе он наблюдал лучшую атмосферу
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» видит в Вернере альтернативу Коману
13 Сентября
23:29 · Англия. Премьер-лига
Молодой талант Бундеслиги привлёк внимание «Баварии» и ведущих клубов АПЛ слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Ольмо слухи
18:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
17:20 · Германия. Бундеслига
Румменигге - о трансфере Холанна: «Будет настоящий аукцион»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» в январе попытается подписать Вернера слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Холанна слухи
14:36 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» уверены, что Горетцка продлит контракт
10:42 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» подтвердили намерение продлить контракт с Горетцкой
08:37 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Проект Суперлиги родился намного раньше»
12 Сентября
22:23 · Германия. Бундеслига
Дубль Штиндля принёс первую победу гладбахской «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем