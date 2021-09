Горецка продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

Центральный полузащитник «Баварии» Леон Горецка намерен остаться в составе мюнхенцев еще как минимум на пять лет.

Ведущий футболист центра поля «ротен» всем доволен в своём нынешнем клубе. И как информирует инсайдера Николо Скира, игрок находится на заключительном этапе обсуждения деталей нового контракта. Вскоре стороны должны официально скрепить отношения путём подписания обновлённого трудового соглашения.

