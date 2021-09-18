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Бундеслига

Нагельсманн считает Левандовски лучшим нападающим в мире

18 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать
Бавария
7:0
Бохум
окончен

Юлиан Нагельсманн прокомментировал сверхуспешное выступление своей команды в игре пятого тура Бундеслиги против «Бохума», увенчавшееся успехом 7:0.

Очередным голом в данном поединке отличился Роберт Левандовски: для поляка это уже 15-й кряду поединок с голами в Бундеслиги и 13-й домашний матч, в котором он забивает.

«Роберт стремится продолжать забивать в каждой игре. Он невероятно голоден, и это помогает ему ассистировать своим партнёрам. Сегодня он отдал 3 или 4 острых передачи в последней трети поля, создавая моменты для одноклубников. Это доказывает, что Левандовски все ещё лучший форвард мира. В нынешнем сезоне ему удастся забить ещё очень много голов», - приводит слова Нагельсманна сайт Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Бавария Бундеслига Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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