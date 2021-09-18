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Бундеслига

Горетцка пожалел «Бохум» после разгрома 7:0

18 Сентября 2021 • 22:31 Комментировать
Бавария
7:0
Бохум
окончен

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка прокомментировал крупный успех своего клуба в пятом туре Бундеслиги.

«Мы просто любим играть в футбол. Стремимся развиваться от матча к матчу и всё лучше впитывать идеи нового тренера. Нам было весело, чего не скажешь о «Бохуме», - приводит слова Горетцки пресс-служба «Баварии».

Футболист середины поля «ротен» признался, что ему жать футболистов «Бохума». Леон Горетцка считает, что основой тотального доминирования чемпиона в данном матче стали надежные действия в обороне.

Отметим, что в поединке пятого тура продолжил свою голевую серию Роберт Левандовски, установив очередной рекорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Бавария Бундеслига Леон Горетцка
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