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Бундеслига

Левандовски разменял четвёртую сотню голов за «Баварию»

29 Августа 2021 • 00:33 Комментировать
Бавария
5:0
Герта
окончен

Роберт Левандовски продолжает шокировать Германию и всю Европу в целом своей скорострельностью.

33-летний польский бомбардир ударно начал сезон 2021/2022. В домашнем поединке против «Герты», состоявшемся на «Альянц Арене», Роберт Левандовски отличился дежурным хет-триком, благодаря чему его команда добилась крупной победы со счётом 5:0.

Сам же поляк благодаря трём мячам довёл показатель забитых голов в футболке «рекордмайстера» до 301-го.

Отметим, что поединок против «старой дамы» стал для Левандовски 13-м подряд с голами в рамках Бундеслиги.

В текущем сезоне польский финишер отличился уже 7 голами в 4 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Бавария Роберт Левандовски
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окончен Бавария 5:0 Герта 1.19 7.5 15.5
29.08  16:30 Унион Берлин ... Боруссия М
29.08  18:30 Вольфсбург ... РБ Лейпциг
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Сегодня, 29 Августа
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