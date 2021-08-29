Левандовски разменял четвёртую сотню голов за «Баварию»

Роберт Левандовски продолжает шокировать Германию и всю Европу в целом своей скорострельностью.

33-летний польский бомбардир ударно начал сезон 2021/2022. В домашнем поединке против «Герты», состоявшемся на «Альянц Арене», Роберт Левандовски отличился дежурным хет-триком, благодаря чему его команда добилась крупной победы со счётом 5:0.

Сам же поляк благодаря трём мячам довёл показатель забитых голов в футболке «рекордмайстера» до 301-го.

Отметим, что поединок против «старой дамы» стал для Левандовски 13-м подряд с голами в рамках Бундеслиги.

В текущем сезоне польский финишер отличился уже 7 голами в 4 встречах.