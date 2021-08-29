​Нойер побил рекорд Кана

В субботу вечером «Бавария» разнесла на своём поле «Герту» с результатом 5:0. Мануэль Нойер сохранил свои владения в неприкосновенности и побил рекорд Оливена Кана по количеству «сухих» матчей в Бундеслиге. Теперь на счету Нойера 205 таких матчей.

Отметим, что Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее голкипер защищал ворота «Шальке 04».

Следующий матч «Бавария» проведёт после паузы на матчи национальных сборных, а именно 11 сентября. В этот день команда Юлиана Нагельсманна сыграет против «РБ Лейпцига» на поле соперника в рамках четвёртого тура чемпионата Германии.