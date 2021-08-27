«Бавария» вступила в переговоры по Гинтеру

Защитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в составе лучшего клуба Бундеслиги.

По информации Sky Sport Deutschland, «Бавария» нацелена на оформление трансфера игрока немецкой сборной до даты закрытия текущего периода переходов. Если же сделка по дефу «жеребцов» не будет оформлена, мюнхенцы вернутся за игроком спустя год, когда у него истечёт срок действия контракта.

Сам Гинтер не прочь сменить прописку и уйти в команду более высокого конкурентного уровня.

Прежде 27-летнего оборонца связывали с вероятным переездом в Испанию – в его приглашении были заинтересованы «Атлетико», «Реал» и «Барселона».