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Бундеслига

Kicker признал Левандовски лучшим игроком года

28 Августа 2021 • 19:44 Комментировать
Бавария
2:0
Герта
1.19 7.50 15.50
перерыв

Роберт Левандовски пополнил свою коллекцию наград очередным призом.

Авторитетное немецкое издание Kicker наградило лучшего голеадора прошлого сезона Бундеслиги званием «Лучший игрок 2021 года в Германии». Подтверждает факт получения 33-летним поляком приза официальный профиль «ротен» в «Твиттер». Вручение состоялось перед домашним для «Баварии» матчем с «Гертой».

Herzlichen Glückwunsch, Lewy! @lewy_official erhält die Auszeichnung als Deutschlands Fußballer des Jahres 2021 des Fachmagazins „Kicker“. #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/pnXm8eVmnZ

Отметим, что по ходу прошлого сезона Роберту Левандовски удалось отличиться 48 голами и 9 результативными передачами в 40 проведённых поединках за клуб во всех турнирах. Также поляк побил «вечный» рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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Идет 45 минута Бавария 2:0 Герта 1.19 7.5 15.5
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