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Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Герту»

28 Августа 2021 • 21:22 Комментировать (1)
Бавария
5:0
Герта
окончен

В третьем туре чемпионата Германии «Бавария» принимала неважно стартовавшую «Герту». Фавориты начали громить противника уже с шестой минуты и остановились при счете 5:0. Хет-трик на счету Роберта Левандовски.

«Бавария» с 7 очками вышла на первое место, ее соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Бавария 5:0 Герта
(1:0) Мюллер Томас 6'    
(2:0) Левандовски Роберт 35'    
(3:0) Мусиала Джамал 49'    
(4:0) Левандовски Роберт 70'    
(5:0) Левандовски Роберт 84'    
Нойер Мануэль Штанишич Йосип   81' (Сарр Буна (   81') Юпамекано Део   46' (Ньянзу Танги (   46') Зюле Никлас Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон Гнабри Серж   67' (Коман Кингсли (   67') Мюллер Томас   81' (Чупо-Мотинг Эрик (   81') Мусиала Джамал   61' (Сане Лерой (   61') Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен Ричардс Омар Ульрайх Свен Ричардс Крис
Шволов Александер Зефёйк Дейовайсио   61' (Бельфодиль Исхак (   61') Боята Дедрик Штарк Никлас Миттельштедт Максимилиан Тусар Люка Аскасибар Сантьяго Лукебакио Доди   61' (Рихтер Марко (   61') Сердар Суат   78' (Дарида Владимир (   78') Йоветич Стеван   20' (Дилросун Джавайро (   20') Зельке Дейви   60' (Клюнтер Лукас (   60')
Запасные: Кёрбер Нильс Пекарик Петер Ястржембски Деннис Торунарига Джордан
28 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Герта Бавария
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 22:04
Лева снова в деле за погоней следующей ЗБ...
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окончен Аугсбург 1:4 Байер Л 4.9 3.7 1.75
окончен Арминия 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Штуттгарт 2:3 Фрайбург 2.25 3.45 3.2
окончен Кёльн 2:1 Бохум 1.85 3.7 4.15
окончен Майнц 3:0 Гройтер Фюрт
окончен Бавария 5:0 Герта 1.19 7.5 15.5
29.08  16:30 Унион Берлин ... Боруссия М
29.08  18:30 Вольфсбург ... РБ Лейпциг
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