Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Герту»

В третьем туре чемпионата Германии «Бавария» принимала неважно стартовавшую «Герту». Фавориты начали громить противника уже с шестой минуты и остановились при счете 5:0. Хет-трик на счету Роберта Левандовски.

«Бавария» с 7 очками вышла на первое место, ее соперник замыкает таблицу.