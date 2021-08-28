Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Герту»

В третьем туре чемпионата Германии «Бавария» принимала неважно стартовавшую «Герту». Фавориты начали громить противника уже с шестой минуты и остановились при счете 5:0. Хет-трик на счету Роберта Левандовски.
«Бавария» с 7 очками вышла на первое место, ее соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Мюллер Томас 6'
|(2:0) Левандовски Роберт 35'
|(3:0) Мусиала Джамал 49'
|(4:0) Левандовски Роберт 70'
|(5:0) Левандовски Роберт 84'
Нойер Мануэль • Штанишич Йосип 81' ( Сарр Буна ( 81') • Юпамекано Део 46' ( Ньянзу Танги ( 46') • Зюле Никлас • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горецка Леон • Гнабри Серж 67' ( Коман Кингсли ( 67') • Мюллер Томас 81' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 81') • Мусиала Джамал 61' ( Сане Лерой ( 61') • Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен • Ричардс Омар • Ульрайх Свен • Ричардс Крис
Шволов Александер • Зефёйк Дейовайсио 61' ( Бельфодиль Исхак ( 61') • Боята Дедрик • Штарк Никлас • Миттельштедт Максимилиан • Тусар Люка • Аскасибар Сантьяго • Лукебакио Доди 61' ( Рихтер Марко ( 61') • Сердар Суат 78' ( Дарида Владимир ( 78') • Йоветич Стеван 20' ( Дилросун Джавайро ( 20') • Зельке Дейви 60' ( Клюнтер Лукас ( 60')
Запасные: Кёрбер Нильс • Пекарик Петер • Ястржембски Деннис • Торунарига Джордан
28 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).