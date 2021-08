Левандовски отличился в 13-м матче Бундеслиги кряду

Роберт Левандовски продолжает обновлять бомбардирские рекорды один за другим.

Будучи воодушевлённым получением приза лучшему игроку Германии 2021 года по версии Kicker, 33-летний польский голеадор снова порадовал публику на «Альянц Арене» своими результативными действиями. Роберт Левандовски отличился в первом тайме матча с «Гертой», установив счёт 2:0. Для форварда это уже 13-й мяч в играх Бундеслиги подряд (с учётом прошлого сезона). За этот срок поляк наколотил уже 20 голов.

Источник Opta информирует, что лишь Герд Мюллер имел более продолжительную результативную серию – 16 подряд матчей с голами в чемпионате Германии.

13 – Robert Lewandowski has scored in each of his last 13 Bundesliga games, setting up a new personal best. Only Gerd Müller scored in more consecutive games in Germany's top-flight. Run. #FCBBSC pic.twitter.com/seJYpDeZYq