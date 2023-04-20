Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» изучает возможность назначения Аморима

20 Апреля 2023 • 21:57 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
1 1.83 X 3.80 2 4.10
23.04 16:00

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим стал одним из основных кандидатов на пост нового рулевого «Тоттенхэма».

«Шпоры» продолжают искать преемника Антонио Конте, который покинул клуб в конце прошлого месяца. Согласно сведениям Daily Mail, сейчас руководство активно изучает возможность назначения Аморима, которого ранее связывали с интересом «Челси». В «Тоттенхэме» по-прежнему высоко оценивают способности Юлиана Нагельсманна, но тот, как известно, предпочитает возглавить всё тот же «Челси».

В шорт-листе «шпор» также фигурируют Венсан Компани («Бёрнли»), Арне Слот («Фейеноорд») и Луис Энрике (без работы), в то время как возвращение Маурисио Почеттино считается «нереалистичным» сценарием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рубен Аморим Маурисио Почеттино Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Арне Слот
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.28 6.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
23:19 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх стал одной из главных целей «Ливерпуля»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис назвал «Челси» после ухода Абрамовича посмешищем
22:40 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» впервые с прошлого лета связался с Почеттино, но фаворитом остаётся Нагельсманн»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – об интересе «Ливерпуля» к Барелле: «Он отлично играет»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Эмери сохраняет интерес к Пау Торресу
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» изучает возможность назначения Аморима
21:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может получить шанс в «Челси» при новом тренере
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 апреля 2023
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться с Кепой и Менди, если подпишет Кобеля
20:44 · Англия. Премьер-лига
Будущее Канселу в «Баварии» будет зависеть от Тухеля
20:41 · Англия. Премьер-лига
Председатель «Кристал Пэлас» развеял слухи о Хюттере
20:28 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов перейти в «Барселону», но требует от клуба гарантий
20:04 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио хочет видеть «Арсенал» чемпионом Англии
19:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун признан банкротом
17:57 · Англия. Премьер-лига
Анри дал совет «Арсеналу» на фоне чемпионской гонки
Все новости
Рекомендуем