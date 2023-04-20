«Тоттенхэм» изучает возможность назначения Аморима

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим стал одним из основных кандидатов на пост нового рулевого «Тоттенхэма».

«Шпоры» продолжают искать преемника Антонио Конте, который покинул клуб в конце прошлого месяца. Согласно сведениям Daily Mail, сейчас руководство активно изучает возможность назначения Аморима, которого ранее связывали с интересом «Челси». В «Тоттенхэме» по-прежнему высоко оценивают способности Юлиана Нагельсманна, но тот, как известно, предпочитает возглавить всё тот же «Челси».

В шорт-листе «шпор» также фигурируют Венсан Компани («Бёрнли»), Арне Слот («Фейеноорд») и Луис Энрике (без работы), в то время как возвращение Маурисио Почеттино считается «нереалистичным» сценарием.