«Тоттенхэм» почти десять лет не пропускал шесть мячей в матче АПЛ

Катастрофой завершился для лондонского «Тоттенхэма» матч тридцать второго тура английского чемпионата против «Ньюкасла», команда пропустила шесть мячей. Как оказалось, с «Тоттенхэмом» такого в рамках английского чемпионата не случалось уже почти десять лет.

В последний раз команда пропустила шесть голов 24 ноября 2013 года - тогда она проиграла со счетом 0:6, правда, все-таки не «Ньюкаслу», а «Манчестер Сити». Тогда лондонским клубом руководил известный и российским любителям футбола, особенно поклонникам питерского «Зенита» португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.