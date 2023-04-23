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Ньюкасл - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

23 Апреля 2023 • 09:23 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
1 1.82 X 3.75 2 4.30
Через 5 ч. 31 мин.

В 32-м туре АПЛ «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» будут спорить за место в зоне Лиги чемпионов. В этом сезоне «шпоры» проиграли каждый третий матч, потерпев на шесть поражений больше соперника, но в случае успеха настигнут «сорок» в топ-4. «Ньюкасл» же, прервавший победную серию только в прошлом туре, имеет шанс создать буфер в шесть очков от преследователей. Значение победы в этом поединке крайне высоко. Следим за игрой в 16:00 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Ньюкасл Тоттенхэм
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НЬЮКАСЛ ТОТТЕНХЭМ
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23.04.23 в 16:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.14 3.50 3.45
Видео
23.04.23 в 16:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
3.10 3.30 2.43
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