Стеллини — о разгроме от «Ньюкасла»: «Я не могу объяснить такую игру»

Исполняющий обязанности наставника «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал сокрушительное поражение от «Ньюкасла». В матче 32-го тура Английской премьер-лиги лондонский клуб проиграл со счетом 1:6, пропустив пять голов уже к 20-й минуте встречи.

«Я не могу объяснить такую игру, у меня сейчас нет подходящих слов. Первая половина тайма была худшей из тех, что я когда-либо видел. Вся ответственность за результат лежит на мне», — передает слова Стеллини журналист Алисдер Голд.

После 32 игр «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 53 очка. В следующем туре «шпорам» предстоит провести встречу с «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет 27 апреля в 22:15 по мск.