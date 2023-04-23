«Тоттенхэм» пропустил пять голов за 21 минуту

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит матч между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», претендующими на финиш в зоне Лиги чемпионов. Уже к средине первого тайма команде Эдди Хау удалось забить пять голов. «Сороки» отличались, а «шпоры» пропускали на 2-й, 6-й, 9-й, 19-й и 21-й минутах.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас ищет нового главного тренера. На временной основе после увольнения Антонио Конте с командой работает Кристиан Стеллини.