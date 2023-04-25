«Ньюкасл» забил шесть мячей в матче АПЛ впервые с 2015 года

Целых шесть мячей забил «Ньюкасл» в очередном, тридцать втором туре английского чемпионата, так серьезно от него пострадал лондонский «Тоттенхэм». Но, как ни странно, это не было самой крупной победой «сорок» над «шпорами» - в 1996 году они выиграли со счетом 7:1.

А вот шесть мячей за матч «Ньюкасл» не забивал почти восемь лет, в последний раз это случилось 18 октября 2015 года в игре против «Норвича».

В следующем туре чемпионата «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Эвертоном», это случится двадцать седьмого апреля. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.