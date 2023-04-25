Уоддл: «Тоттенхэму» будет нелегко оправиться»

Катастрофой завершился для лондонского «Тоттенхэма» тридцать второй тур английского чемпионата, команда съездила в Ньюкасл и получила там шесть мячей - впервые за последние десять лет. Бывший игрок клуба Крис Уоддл считает, что клубу надо начинать все с нуля. Напомним, что проблемы клуба усугубились после того, как его покинул Антонио Конте, бывший главный тренер.

- «Тоттенхэму» надо переписать весь свой скрипт и переписать его. Им нужен новый тренер, который будет ставить захватывающий футбол. Для «Тоттенхэма» это все будет очень серьезная задача, - цитирует слова Уоддла BBC Sport.