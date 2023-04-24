Председатель «Тоттенхэма» высказался после отставки Стеллини

Кристиан Стеллини покинул должность временного тренера «Тоттенхэма». В понедельник об этом было объявлено официально. На страницах официального сайта «шпор» было опубликовано заявление Даниэля Леви – председателя клуба.

«Игра против «Ньюкасла» [поражение 1:6] была совершенно неприемлемой. Такие игры опустошают», - говорит Леви.

При этом председатель «Тоттенхэма» взял на себя конечную ответственность. Леви также поблагодарил Стеллини за работу и пожелал ему и его штабу дальнейших успехов.

Теперь с «Тоттенхэмом» будет работать Райан Мэйсон. В ближайшее время клуб объявит имена тех, кто войдёт в его штаб.