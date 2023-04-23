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Дайер: Слова Конте про игроков «Тоттенхэма» оказались правдой

23 Апреля 2023 • 21:39 Комментировать
Ньюкасл
6:1
Тоттенхэм
окончен

Бывший полузащитник сборной Англии Кирон Дайер высказался об игре «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом». Встреча 32-го тура Английской премьер-лиги завершилась разгромной победой «сорок» со счетом 6:1.

«Все, что сказал Антонио Конте про «Тоттенхэм», оказалось правдой. Тренер потерял работу из-за плохой игры футболистов. Команда провалила матч, «шпоры» могли проиграть 0:8. «Ньюкасл» был великолепен. Жаль, что «Тоттенхэм» выглядит настолько плохо», — заявил Дайер в эфире Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка за 32 тура. «Ньюкасл» идет на третьей строчке, в копилке команды 59 баллов после 31 игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Антонио Конте Кирон Дайер
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