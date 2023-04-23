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Капитан «Тоттенхэма» Льорис извинился после разгрома от «Ньюкасла»

23 Апреля 2023 • 19:41 Комментировать
Ньюкасл
6:1
Тоттенхэм
окончен

Капитан и голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался после разгромного поражения от «Ньюкасла». В матче 32-го тура Английской премьер-лиги лондонский клуб потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:6, пропустив пять мячей к 20-й минуте встречи.

«Нам стыдно за результат, мы должны принести извинения болельщикам. Мы не смогли ничего противопоставить сопернику, мы плохо действовали и полностью провалили первый тайм. «Ньюкасл» показал отличную игру», — цитирует Льориса BBC.

В текущем сезоне 36-летний вратарь провел 31 матч во всех турнирах, пропустил 45 голов и девять раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Уго Льорис
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