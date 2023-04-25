Кейну остался один мяч до Руни по количеству голов в АПЛ

Очередной тур английского чемпионата обернулся кошмаром для лондонского «Тоттенхэма», команда пропустила шесть мячей от «Ньюкасла», но усилиями Гарри Кейна все-таки смогла забить то, что называется «гол престижа» (хотя о каком престиже можно говорить после шести пропущенных)?!

Теперь у Гарри Кейна 207 мячей в АПЛ, и ему остается лишь один гол до занимающего вторую строчку в списке бомбардиров всех времен в АПЛ Уэйна Руни, забивавшего за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

После этого впереди останется лишь один персонаж - Алан Ширер с 260 голами, забитыми в составе «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла».