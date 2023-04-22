Нагельсманн сосредоточился на получении работы в «Тоттенхэме»

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн теперь сосредоточен на получении работы в лондонском «Тоттенхэме». Это случилось после того, как немец не смог договориться с соседями «шпор» в лице «Челси».

По информации от журналиста Кристиана Фалька, приоритетом для Нагельсманна теперь стала работа в «Тоттенхэме», который тоже остаётся без постоянного тренера после увольнения Антонио Конте. Юлиан твёрдо намерен получить назначение в Английской премьер-лиге.

Напомним, «Челси» после неудачи с Нагельсманном определил Маурисио Почеттино фаворитом на вакантную должность постоянного тренера. Команда сейчас идёт на одиннадцатой строчке в АПЛ.