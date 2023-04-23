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«Ньюкасл» шокировал «Тоттенхэм», забив 6 мячей

23 Апреля 2023 • 17:52 Комментировать (1)
Ньюкасл
6:1
Тоттенхэм
окончен

«Ньюкасл» с «Тоттенхэмом» бились в воскресенье за место в зоне Лиги чемпионов. Никто из болельщиков «шпор» в страшном сне не мог представить, что их команда пропустит пять мячей за 20 минут. Джейкоб Мёрфи добил мяч в сетку после спасения голкипера Уго Льориса. Жоэлинтон уверенно обыграл вратаря, оказавшись перед ним в гордом одиночестве и покатил мяч за ленточку. Мёрфи пробивал издали, и это тоже гол. Александер Исак тоже реализовал выход один на один. Он же вскоре поразил дальний угол с правого края штрафной - 5:0.

Второй тайм начался с гола престижа от Гарри Кейна, который слева прорвался к воротам и точно пробил. Мигель Альмирон попал в защитника, пробивая по воротам, а Каллум Уилсон добавил мяч от линии вратарской.

«Ньюкасл» уже третий, а «шпоры» проигрывают топ-четверке сразу шесть очков и идут на пятом месте.

Протокол игры  
Ньюкасл6:1Тоттенхэм
(1:0) Мёрфи Джейкоб2'  
(2:0) Жоэлинтон6'  
(3:0) Мёрфи Джейкоб9'  
(4:0) Исак Александр19'  
(5:0) Исак Александр21'  
  49'Кейн Гарри (5:1)
(6:1) Уилсон Каллум67'  
Поуп НикТриппьер Киран 70' (Гордон Энтони ( 70') Шёр Фабиан 74' (Ласcеллс Джамал ( 74') Ботман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 70' (Манкильо Хави ( 70') Уиллок ДжоМёрфи Джейкоб 66' (Уилсон Каллум ( 66') Исак Александр 66' (Альмирон Мигель ( 66') Жоэлинтон
Запасные: Таргетт МэттРитчи МэттДубравка МартинАндерсон Эллиот
Льорис Уго 46' (Форстер Фрейзер ( 46') Порро ПедроРомеро Кристиан  74'Дайер ЭрикПеришич ИванСарр Пап Матар 23' (Санчес Давинсон ( 23') Скипп Оливер  34'Хёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян  28' 72' (Данджума Арно ( 72') Кейн ГарриХын-Мин Сон 83' (Ришарлисон ( 83')
Запасные: Танганга ДжафетМандл РомейнДэвис БенЛенгле КлеманДевайн Алфи
23 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
23 Апреля 2023 в 18:22
Круто!)
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Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
6
1
2.14 3.50 3.45
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4
3.10 3.30 2.43
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