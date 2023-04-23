«Ньюкасл» шокировал «Тоттенхэм», забив 6 мячей

«Ньюкасл» с «Тоттенхэмом» бились в воскресенье за место в зоне Лиги чемпионов. Никто из болельщиков «шпор» в страшном сне не мог представить, что их команда пропустит пять мячей за 20 минут. Джейкоб Мёрфи добил мяч в сетку после спасения голкипера Уго Льориса. Жоэлинтон уверенно обыграл вратаря, оказавшись перед ним в гордом одиночестве и покатил мяч за ленточку. Мёрфи пробивал издали, и это тоже гол. Александер Исак тоже реализовал выход один на один. Он же вскоре поразил дальний угол с правого края штрафной - 5:0.

Второй тайм начался с гола престижа от Гарри Кейна, который слева прорвался к воротам и точно пробил. Мигель Альмирон попал в защитника, пробивая по воротам, а Каллум Уилсон добавил мяч от линии вратарской.

«Ньюкасл» уже третий, а «шпоры» проигрывают топ-четверке сразу шесть очков и идут на пятом месте.