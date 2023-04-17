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Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» в случае попадания клуба в Лигу чемпионов

17 Апреля 2023 • 23:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Наставник Юлиан Нагельсманн продолжает изучать доступные вакансии.

В конце марта специалист был уволен из мюнхенской «Баварии», в то время как «Челси» и «Тоттенхэм» остались без рулевых, по разным причинам расставшись с Грэмом Поттером и Антонио Конте соответственно. Нагельсманн фигурирует в шорт-листе обоих лондонских клубов, однако, как неоднократно сообщалось, отдаёт предпочтение «Челси».

Как сообщает журналист Сами Мокбель, немецкий специалист вполне может передумать и выбрать работу в «Тоттенхэме» – для этого «шпорам» необходимо попасть в Лигу чемпионов, то есть завершить текущий розыгрыш Премьер-лиги в верхней четвёрке. «Челси» такой возможности уже практически лишился.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Юлиан Нагельсманн
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