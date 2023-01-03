​Артета: «Нужно быть реалистами»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета снова высказался о положении его команды на вершине таблицы Премьер-лиги.

«Речь идёт не о том, чтобы кого-то остановить. Речь о том, что нужно быть реалистами в вопросе того, где мы есть. Очевидно, что наши выступления впечатляют, и мы очень довольны этим. Но мы ставим цели на краткосрочную перспективу и стараемся прогрессировать. Это позволяет нам выигрывать так много матчей», - сказал Артета, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

На текущий момент «Арсенал» опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на семь очков.