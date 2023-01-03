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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета: «Нужно быть реалистами»

03 Января 2023 • 16:49 Комментировать (2)
Арсенал
...
Ньюкасл
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Через 4 ч. 21 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета снова высказался о положении его команды на вершине таблицы Премьер-лиги.

«Речь идёт не о том, чтобы кого-то остановить. Речь о том, что нужно быть реалистами в вопросе того, где мы есть. Очевидно, что наши выступления впечатляют, и мы очень довольны этим. Но мы ставим цели на краткосрочную перспективу и стараемся прогрессировать. Это позволяет нам выигрывать так много матчей», - сказал Артета, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

На текущий момент «Арсенал» опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ НЬЮКАСЛ
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Комментарии (2)
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NOBODY
03 Января 2023 в 17:50
реалисты все быть не могут - Реал кого попало не берет!!!
LMI
03 Января 2023 в 17:32
Сегодня и в январе вообще умрите, но продолжайте в тепершнем стиле
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