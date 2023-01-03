«Арсенал» считает, что «Атлетико» требует слишком много за аренду Фелиша

Лондонский «Арсенал» пока не намерен идти на условия, по которым мадридский «Атлетико» хочет отдать в аренду своего нападающего Жоау Фелиша. По информации The Athletic, «матрасники» за полгода хотят получить 16 миллионов евро компенсации за португальца. Также команда Диего Симеоне требует, чтобы арендовавший Фелиша клуб в полной мере покрыл его зарплату, которая до конца сезона достигнет 6 миллионов евро.

В «Арсенале» эти условия считают чересчур завышенными. Тем не менее, «канониры» ещё попытаются найти компромисс с коллегами из Мадрида.

Напомним, в данный момент основной форвард «Арсенала» Габриэль Жезус находится вне игры. Бразилец пропустит ещё более двух месяцев из-за повреждения колена.