«Арсенал» с «Ньюкаслом» удивили отсутствием моментов

В центральном матче 19-го тура Премьер-лиги «Арсенал» играл против «Ньюкасла», готового всерьез побороться за самые высокие места. «Сороки» ни в чем особо не уступали, кроме владения мячом. К сожалению, опасных моментов команды так и не создали, довольствовавшись нулевой ничьей. У лондонцев прервалась победная серия, а отрыв от второго места составляет уже восемь очков, их соперник идет на третьей строчке.
Протокол игры
Рамсдейл Аарон•Уайт Бен76' (Томиясу Такэхиро (76') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин• 40'Парти Томас•Джака Гранит• 42'Сака Букайо•Нкетиа Эдди• 32'Мартинелли Габриэл
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно• 27'Уиллок Джо87' (Сен-Максимен Аллан (87') •Альмирон Мигель 59'68' (Мёрфи Джейкоб (68') •Уилсон Каллум 28'68' (Вуд Крис (68') •Жоэлинтон 57'
03 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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