«Арсенал» с «Ньюкаслом» удивили отсутствием моментов

В центральном матче 19-го тура Премьер-лиги «Арсенал» играл против «Ньюкасла», готового всерьез побороться за самые высокие места. «Сороки» ни в чем особо не уступали, кроме владения мячом. К сожалению, опасных моментов команды так и не создали, довольствовавшись нулевой ничьей. У лондонцев прервалась победная серия, а отрыв от второго места составляет уже восемь очков, их соперник идет на третьей строчке.